Il Tempo | Torreira vicino, Sarri aspetta

Alleggerire, sfoltire, ringiovanire. At tualmente sono queste le parole che vengono ripetute nei corridoi di For mello. Dopo l’arrivo di Sarri ci si sareb be aspettati un calciomercato più dina mico da parte della Lazio. Ma come succede agli altri club, la priorità è quel la di cedere. La lista dei partenti è lun ga, anche se nelle ultime ore sembre rebbe esserci stata un’accelerata per arrivare a Lucas Torreira. È il regista che manca ai biancocelesti, quello in grado di alternare la fase di costruzione a quella di interdizione. Con la maglia della Sampdoria è stato per due anni consecutivi il calciatore ad aver inter cettato più palloni della A. Piedi buoni, ma non solo. A dispetto della stazza, l’uruguaiano con passaporto spagnolo ha dimostrato di essere un maestro del tackle. Classe ’96, di proprietà dell’Arse nal (in scadenza nel 2023), nella scorsa stagione ha totalizzato 26 presenze, un gol e un assist in prestito all’Atletico Madrid (gli spagnoli non hanno esercitato il diritto di riscatto). I Gunners lo valutano 20 milioni di euro, la Lazio è disposta ad arrivare a 15 (pagabili in due rate). Al giocatore è stato proposto un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro, raggiungibili attraverso i bonus, leggermente più bas so rispetto a quello che guadagna a Londra (3,5 milioni di euro). Discorso molto più complesso invece per quanto riguarda gli esterni. Sarri avrebbe chiesto uno sforzo alla società per uno tra Orsolini e Zaccagni (è forte la concorrenza del Milan), mentre Bernardeschi potrebbe essere un piano B nel caso in cui Allegri chiedesse la sua cessione dopo l’Europeo. L’alternativa meno complicata sarebbe Callejon. È stato proposto alla Lazio, ha il gradimento del tecnico, non tanto quello del club. Si è raffreddata, almeno per il momento, la trattativa per Filip Kostic. La di stanza con l’Eintracht Francoforte è sul la modalità di cessione. Mentre i biancocelesti vorrebbero un prestito onero so (circa 3 milioni) con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Cham pions, i tedeschi preferirebbero un prestito obbligatorio senza legarlo agli obiettivi. La valutazione rimane alta: 25/30 milioni di euro. E non va dimenticata la pista Brandt, altro pupillo di Tare. Troppo per le casse del club, che dovrebbe comunque pensare a una cessione pesante. Ridotte al lumicino le possibilità di vedere Jovetic a Roma, Tare avrebbe messo gli occhi sul talenti no dello Sparta Praga, Adam Hlozek (18 anni), impegnato a Euro2020 con la Repubblica Ceca. Il Tempo/Daniele Rocca

