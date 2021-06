Insigne: “Futuro? Ora penso all’Europeo. Girano notizie false, Immobile non mi hai mai parlato della Lazio”

Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa dal Media Centre di Coverciano dove ha parlato del percorso degli Azzurri agli Europei rispondendo anche a domande sul suo futuro e sul rapporto con alcuni compagni di squadra, tra cui Ciro Immobile. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

“E’ la prima volta che vivo una competizione così da protagonista, ne sono orgoglioso, sto vivendo una favola e sto dando più del 100% per ripagare la fiducia di squadra e mister mettendo in campo le mie qualità per arrivare a un solo obiettivo. La nostra forza è il gruppo. Segnare in questi stadi è il sogno di tutti. Spero di fare una grande partita, anche se non arriva il gol, l’importante è vincere le partite. Ciro Immobile e Marco Verratti sono due amici in campo e fuori. Quando Ciro ha vinto la Coppa mi sono emozionato, con loro sono cresciuto a Pescara. Un giorno potrò dire che avrò giocato con la Scarpa d’Oro. Marco gioca da dieci anni a Parigi, giocare in queste squadre non è facile”.

E sul suo futuro: “Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società. E’ uscito che Immobile faceva il “direttore sportivo” qui per portarmi alla Lazio ma non è vero. Non mi ha detto nulla. Siamo amici, andremo in vacanza insieme e non abbiamo parlato di questo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: