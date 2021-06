L’Uefa si colora d’arcobaleno e risponde alle polemiche: “No a riferimenti politici”

La Uefa torna sulla polemica esplosa nella giornata di ieri in merito alla sfida Germania-Ungheria, che si terrà questa sera alle 21.00 nello stadio di Monaco. Il sindaco della città, Dieter Reiter, aveva infatti proposto di illuminare la struttura ospitante con i colori dell’arcobaleno per lanciare un messaggio di uguaglianza e replicare alla legge ungherese che limita i diritti delle comunità lgbt nel paese. La Uefa però ha rifiutato la proposta dando il via alle polemiche. Poco fa, è apparso però un comunicato ufficiale dove il massimo organo sportivo ha deciso di colorare il proprio logo d’arcobaleno, fornendo poi spiegazioni sui fatti di ieri:

“Oggi la UEFA è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno. È un simbolo che incarna i nostri valori fondamentali, promuovendo tutto ciò in cui crediamo: una società più giusta ed egualitaria, tollerante con tutti, indipendentemente dal loro background, credo o genere. Alcune persone hanno interpretato la decisione della UEFA di rifiutare la richiesta della città di Monaco di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell’arcobaleno per una partita di EURO 2020 come “politica”. Al contrario, la richiesta stessa era politica, legata alla presenza della squadra di calcio ungherese allo stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per la UEFA, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società più diversificata e inclusiva“.

