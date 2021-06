PRIMAVERA1 | La Lazio ospita il Bologna nel primo atto dello spareggio play-out

Archiviata la regular season del Campionato Primavera 1, terminata al 15esimo posto della classifica con 19 punti, ora i biancocelesti si troveranno di fronte il Bologna, nel primo atto valido per l’andata dello spareggio play-out, che andrà in scena quest’oggi alle ore 17:00 al Fersini di Formello. Dopo la retrocessione dell’Ascoli in Primavera 2, Lazio e Bologna si giocheranno dunque la permanenza nella massima serie.

L’avversario

Il Bologna sotto la guida di Luciano Zauri ha terminato la stagione in 14esima posizione con 27 punti. Se nel girone di andata ne aveva conquistati 17, in quello di ritorno i punti sono stati solamente 10, che hanno relegato i rossoblù direttamente in terzultima posizione con lo scoglio play-out da superare. In campionato infatti, l’ultima vittoria dei felsinei risale al 12 maggio, nel 2-1 ottenuto proprio contro la Lazio, dopo la quale sono arrivati 2 pareggi e ben 6 sconfitte. Il Bologna registra inoltre il peggior attacco della competizione e la quarta peggior difesa. Capocannoniere della squadra è Simone Rabbi con 8 reti, rientrato da poco dopo la positività al Covid e lo stop. Seguono Luci, Vergani e Farinelli a quota 6.

La probabile formazione

Stagione deludente quella dei biancocelesti, che hanno indubbiamente raccolto meno di quanto seminato ma il penultimo posto della classifica è arrivato con troppa facilità con ben 10 sconfitte di fila registrate nelle ultime 10 giornate che non hanno fatto altro che aumentare il divario con il Torino e le altre contendenti condannandola al play-out troppo presto. Sebbene il disastroso cammino in campionato, in Coppa Italia i biancocelesti si sono regalati una splendida cavalcata terminata solamente in finale, persa per 2-1 contro la Fiorentina. Sulla panchina della Lazio, dall’11 giugno siede non più Leonardo Menichini ma Alessandro Calori, con l’obiettivo di conquistare con i suoi ragazzi la salvezza. Mister Calori dopo le ultime uscite si affiderà 4-3-1-2. In porta non ci sarà sicuramente Furlanetto, infortunatosi alla caviglia nella sfida contro l’Inter con cui ha di fatto chiuso la stagione in anticipo, e al suo posto pronto di nuovo Gabriel Pereira. In difesa Armini proverà a strappare una maglia da titolare, altrimenti spazio a Floriani Mussolini, che scivolerà in quel caso al centro della difesa, dove anche lì ha confermato la sua qualità all’interno dello scacchiere biancoceleste. Franco e Novella invece saranno gli altri due giocatori del reparto difensivo. In mezzo al campo il solito Bertini a disegnare, con A. Marino e Ferrante che agiranno al suo fianco. Davanti a Shehu, tandem offensivo composto da Raul Moro e, seppur con qualche scoria fisica, Castigliani, che proveranno a far male alla difesa avversaria.

LAZIO (4-3-1-2): Pereira; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Novella; A. Marino, Bertini, Ferrante; Shehu; Castigliani, Raul Moro.

All. Alessandro Calori

