PRIMAVERA1 PLAY-OUT | Lazio-Bologna, le pagelle: Novella no limit, Franco insuperabile. Floriani tradito dal cambio di ruolo

Gabriel Pereira 6 – Parte bene chiudendo in uscita di piede il primo pericolo firmato Bologna, poi diventa spettatore non pagante fino al 39′ quando Vergani lo batte incolpevolmente a tu per tu. Nel secondo tempo il copione non cambia con il brasiliano chiamato ad un solo intervento centrale.

Novella 6.5 – Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Spinge con continuità sulla fascia destra per tutto l’arco della gara mettendo in continua apprensione la difesa felsinea. Si fa sempre trovare pronto sulla trequarti ospite servendo anche il cross da cui nasce il momentaneo gol del vantaggio.

Floriani 5 – Viene ancora adattato da centrale difensivo e per buona parte della gara è attento e preciso nelle chiusure. Solamente un errore per il 2003, ma molto pesante e capace di pregiudicare la sua prestazione. A pochi minuti pochi minuti dell’intervallo si perde Vergani che lanciato in porta da Rufo Luci regala il pareggio al Bologna. Lascia il campo a metà ripresa per un problema fisico.

Dal 65′ Armini 6 – Entra a gara in corso seppur non al massimo della forma svolgendo con diligenza e precisione suoi compiti. Buono scorcio il suo, tra meno di una settimana nella gara di ritorno servirà tutta la sua esperienza per mantenere la categoria.

Franco 6.5 – Nel momento più complicato della stagione sfodera un’ ottima partita fatta di anticipi, recuperi ed interventi provvidenziali. Non abbassa mai il livello d’attenzione limitando al massimo due clienti scomodi come Rufo Luci e Vergani.

Ndrecka 6 – Riprende il posto da titolare dopo un finale di stagione in infermeria. Si vede che ancora non ha ritrovato il classico ritmo partita, ma riesce comunque a svolgere una buona fase difensiva a cui abbina qualche discesa interessante nella ripresa.

A. Marino 5.5 – Buona prestazione sotto il profilo della gestione del pallone e delle transizioni offensive. Il vero neo della sua prestazione sta nella difficoltà di arrivare nei pressi dell’area avversaria per cercare le sue tipiche conclusioni vincenti. Ci prova una volta nel primo tempo, ma manda di molto a lato.

Bertini 6 – La Lazio prova a fare la partita con il classe 2002 che da vero regista smista palloni a ripetizione facendosi notare anche per qualche grande apertura di prima. Se in fase di possesso gioca un buon match, deve ancora crescere in fase di filtro lasciando qualche spazio di troppo centralmente.

Coulibaly 6.5 – Primo tempo d’autorità per il ragazzo della Costa d’Avorio che in mediana alza una diga possente contro cui sbattono più volte i felsinei. È spesso bravo nell’anticipare la giocata dei rossoblù facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto ribaltando velocemente il fronte dell’azione. Nella ripresa abbassa leggermente il livello, ma sicuramente è il migliore del centrocampo laziale.

Shehu 6 – Alla prima occasione buona è bravissimo a portare in vantaggio i biancocelesti con una deviazione sotto porta, poi inserisce il freno a mano alla sua partita e minuto dopo minuto sparisce dal campo fin quando Calori lo richiama in panchina.

Dal 78′ Tare SV

Raul Moro 6 – Poche occasioni a disposizione dello spagnolo che vive un pomeriggio complicato illuminato solamente da una grande intuizione sulla rete del vantaggio: prima apre il gioco su Novella poi fornisce l’assist, forse involontario, a Shehu che non perdona.

Castigliani 5.5 – Firma il primo squillo laziale dopo meno di dieci minuti, ma da lì in avanti il Bologna gli prende le misure non concedendo quasi nessuno spazio. Come sempre, si dà un gran da fare tra falli guadagnati per far salire i compagni e sponde intelligenti, prima di lasciare il posto a un altro 2003.

Dall’ 82′ Mancino SV

All. Calori 5.5 – Scaccia finalmente l’incubo della striscia consecutiva di sconfitte ottenendo il primo pareggio alla guida della Lazio. Carica a dovere i suoi ragazzi che cercano di avere sempre in mano il pallino del gioco non riuscendo però a creare troppi pericoli alla porta di Molla. Preferisce non rischiare Armini, ma la scelta non paga con l’adattato Floriani bruciato da Vergani. Il pareggio in casa è una mezza sconfitta, ora per la salvezza serve l’impresa.

