Ritiro Auronzo, Lacchè: “Sarà più lungo, dal 10 al 28 luglio. Lo staff tecnico con il club valuterà l’opportunità di un secondo ritiro”

Si avvicina sempre di più, per le squadra di club, la ripresa agli allenamenti di preparazione per la prossima stagione. In casa Lazio, se il cambio è arrivato in panchina, con Maurizio Sarri al posto di Simone Inzaghi, la sede del ritiro estivo non cambierà e, Auronzo di Cadore, è pronta ad ospitare i biancocelesti per il quattordicesimo anno. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Gianni Lacchè, Presidente della Media Sport Event, per dare informazioni sul ritiro, sulle possibili amichevoli e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo al quattordicesimo anno di ritiro ad Auronzo, la stagione di maggior affluenza è stata quella della Coppa Italia vinta contro la Roma. L’arrivo di Sarri ha portato al posticipo della partenza. Il ritiro sarà più lungo, durerà 18 giorni, dal 10 al 28 luglio. Poi lo staff tecnico con il club valuterà l’opportunità di un secondo ritiro. Ci saranno le consuete amichevoli. Il mister vuole giocare alle 18,30, certamente si ribadirà la gara contro la Triestina il 24 Luglio. Ci sarà una gara il 27 Luglio e poi ne stiamo definendo un’altra infrasettimanale. Per accedere alle gare, sarà necessario presentare un documento che accerti la vaccinazione o la negatività al Covid”.

