SOCIAL | Primavera, Furlanetto carica i compagni in vista del Bologna: “Oggi uniti più che mai” | FOTO

Oggi è in programma la prima delle due partite più importanti della stagione per la Lazio Primavera. Alle ore 17:00, al Centro Sportivo di Formello, andrà in scena l’andata del playout tra i biancocelesti e il Bologna. Martedì 29 invece ci sarà la gara di ritorno in casa dei rossoblù. Chi vince si salva, chi perde retrocede in Primavera 2. Alessio Furlanetto, portiere della Primavera biancoceleste, ha chiuso con alcune gare d’anticipo la sua stagione, a causa della lesione al legamento della caviglia rimediata durante la gara di campionato contro l’Inter. L’infortunio non gli permetterà di scendere in campo neanche in queste due gare fondamentali, ma il giovane portiere ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai suoi compagni, attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram. Questo il messaggio: “Anche se non potrò essere con voi in campo, sarò lì fuori a sostenervi. Oggi uniti più che mai”.

