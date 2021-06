TMW | Hysaj acquisto perfetto. Torreira si avvicina, ma l’urgenza è in attacco

Degli acquisti promessi a Sarri (5-7, in base alle cessioni), due sono di vitale importanza. Per una questione tattica, per passare dal 3-5-2 al 4-3-3, la Lazio ha bisogno di un terzino e di un esterno d’attacco. Queste, le due priorità, prima di pensare al difensore centrale, al regista e a un intermedio. Dopo Kamenovic, laterale basso mancino classe 2000, la società biancoceleste è vicina a chiudere la trattativa per Hysaj, che il 30 giugno si svincolerà dal Napoli. Conosce a memoria i principi di Sarri, li aiuterà a trasmettere al resto dei compagni. Ha 27 anni, è nel pieno della maturità calcistica, e può giocare sia a destra che a sinistra. Firmerà fino al 2026 (da capire se cinque anni secchi o quattro + uno) a circa 2 milioni a stagione. In settimana la firma di Hysaj, poi tutte le energie dovranno essere riversate per costruire il nuovo tridente, che avrà in Immobile la punta centrale. Sarri ha parlato con Ciro, gli ha spiegato cosa vuole da lui e come vuole impostare la fase offensiva. Ora vuole un esterno destro che possa giocare a piede invertito, a sinistra, per rientrare e lasciare spazio agli inserimenti del terzino e della mezzala. Ha chiesto Brandt, 25 anni, jolly del Borussia Dortmund. Come ha sottolineato Nicolodi a TuttoMercatoWeb.com, “è un giocatore pazzesco ma che è reduce da una stagione complicata, non entusiasmante”. A livello di caratteristiche però è il profilo perfetto, anche se ovviamente, vista la sua caratura, ha un costo elevato per la Lazio: circa 20 milioni. Kostic, Callejon, Orsolini, Ilicic sono gli altri nomi accostati, oltre a quelli non ancora trapelati usciti dalle mura di Formello. In entrata, per il centrocampo, si è avvicinato sensibilmente Torreira: si tratta con l’Arsenal per un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

