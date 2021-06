Alessio Romagnoli in scadenza nel 2022, la Lazio ci pensa

Alessio Romagnoli, finito ai margini del progetto Milan e con il contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con la società rossonera. Come riportato da Il Messaggero, la Lazio sarebbe pronta per un blitz con Mino Raiola, agente del giocatore: in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, il nome di Romagnoli sembra interessare molto il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare.

