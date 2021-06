CALCIOMERCATO – Concorrenza del Fenerbache per Kolasinac: il difensore dell’Arsenal è stato richiesto da Sarri

La Lazio è da tempo sulle tracce di Kolasinac, difensore del’Arsenal che nell’ultimo anno ha giocato in prestito allo Shalke 04. Come riporta l’esperto di calciomercato Rudy Galletti, il centrale sarebbe un’esplicita richiesta di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe per rafforzare il reparto difensivo. La Società biancoceleste però, deve far fronte alla concorrenza del Fenerbache, che si è inserito nella trattativa. La Lazio sta provando ad aumentare l’offerta per assicurarsi il giocatore, il cui contratto scade nel 2022. A 5/6 milioni si può chiudere.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: