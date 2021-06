CALCIOMERCATO – Di Giovambattista (Radio Radio): “Suggestione Arthur, piace moltissimo a Sarri”

Ore calde per il calciomercato in casa Lazio. Sono molti i nomi che circolano in questi giorni in orbita biancoceleste, sopratutto grazie all’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina. Il tecnico toscano, si aspetta diversi colpi in entrata, funzionali al cambio di modulo a cui la squadra dovrà far fronte. L’ultimo nome fatto dal direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, è quello di Arthur: il regista brasiliano, in forza alla Juventus, sarebbe un profilo graditissimo a Sarri, per qualità e stile di gioco. Reduce da una stagione tutt’altro che positiva in bianconero, caratterizzata anche da alcuni infortuni, la Società starebbe pensando di cederlo dopo un solo anno dal suo prelevamento dal Barcellona. Nonostante ciò, Arthur ha un contratto con la Juventus fino al 2025, motivo per cui un suo approdo in biancoceleste risulterebbe essere al momento solamente una suggestione. Eventualmente, se ne potrebbe seriamente parlare nel caso in cui i bianconeri accettassero l’opzione del prestito gratuito.

Queste le parole del giornalista Di Giovambattista in merito a questa operazione:

“Arthur piace tantissimo a Sarri e forse attraverso lui può arrivare. Il tecnico aveva avallato lo scambio con Pjanic prima che i bianconeri lo cambiassero con Pirlo. La Juve deve qualcosa a Sarri. La formula? Magari con un prestito. Questo è il profilo che piace”

