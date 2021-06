Calciomercato Lazio, spunta un difensore del Benfica: i dettagli

La Lazio è a caccia di rinforzi per il reparto difensivo, in vista del prossimo campionato di Serie A. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica “O Jogo”, la società biancoceleste ha mostrato interesse per Alejandro Grimaldo del Benfica. Il difensore classe ’95 ha all’attivo 201 presenze condite da 12 gol segnati con la maglia del club portoghese. Il calciatore molto ricercato aveva attirato in passato l’interesse di grandi club come il Barcellona e l’Atletico Madrid ma ora è finito anche sulla lista di Igli Tare. Ha una clausola di 60 milioni di euro ma potrebbe partire per molto meno, all’incirca per 20 milioni di euro. Il Benfica dal canto suo si è già attrezzato per trovare un suo sostituto ed ha avviato la trattativa con Gil Dias, di proprietà del Monaco.

