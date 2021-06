CALCIOMERCATO | Per il centrocampo la Lazio pensa a Ceballos del Real Madrid

Sarà un mercato movimentato, quello della nuova Lazio di Sarri, con molti nomi che circolano in queste ore in ogni reparto. Quel che è certo è che servono rinforzi per la prossima stagione e per il centrocampo spunta un nuovo profilo: Dani Ceballos. Secondo quanto riportato da El Confidencial il calciatore, che ha giocato le ultime due stagioni in prestito all’Arsenal, tornerà alla base, il Real Madrid, dove avrà modo di discutere con mister Ancelotti del suo futuro. Futuro, che però potrebbe essere lontano dai Blancos. In Premier League Ceballos desta l’interesse del Wolverhampton, ma il giovane piace anche in Serie A. Il Milan lo segue da giorni ma la Lazio si è portata avanti chiedendo informazioni sul prezzo del cartellino del giocatore, che può ricoprire il ruolo di mezz’ala e trequartista. La società biancoceleste valuta il da farsi e starebbe anche pensando di inserire una contropartita nell’affare. Ceballos potrebbe essere una soluzione valida per Maurizio Sarri.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: