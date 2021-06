CdS | Lazio, il ballo dei terzini: Hysaj in entrata, Fares in bilico

Valutazioni in corso sulle fasce. La Lazio studia la difesa a quattro per la nuova stagione e guarda soprattutto alla questione terzini. Cambia il modulo, dunque l’interpretazione del ruolo. I ‘quinti’ da 3-5-2 dovranno adattarsi, con Sarri, a giocare più bassi. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Momo Fares è in bilico: voluto fortemente da Inzaghi, in una sola stagione non ha convinto. Tare lo ha pagato 8 milioni di euro, viene ora considerato in uscita. Su di lui ci sono Torino, Cagliari e Fiorentina. Ma occhio anche al Verona: potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare Lovato. In entrata c’è in pole Elseid Hysaj, che può fare sia il terzino sinistro che destro: pupillo di Sarri e arriverebbe gratis dal Napoli. È stato preso Kamenovic sempre per la corsia mancina, ma andrà valutato in ritiro. E a destra? Lazzari va provato come esterno basso. C’è l’Inter che avrebbe pensato a lui per il dopo Hakimi, ma al momento non si registrano offerte ufficiali. L’ex Spal, con Marusic (che tratta il rinnovo), sono i due titolari pronti a darsi il cambio. Patric, in scadenza nel 2022, solo un rincalzo. Sarri studia la sua squadra, poi i report con Tare per il mercato. Sono giorni caldi prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.

