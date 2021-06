Cinquant’anni fa si chiuse il campionato De Martino: la Lazio l’ultima a vincerlo

In Italia ci fu per svariati anni il campionato De Martino, dal 1954 al 1971, una competizione pensata per far crescere i giovani, o per far recuperare un titolare dopo un infortunio o chi era ai margini dalla prima squadra: i biancocelesti furono gli ultimi a vincere questa competizione. La Lazio riuscì a vincere contro il Milan, dopo aver perso la gara d’andata contro i rossoneri di Cesare Maldini. A regalare il successo ai biancocelesti fu il difensore Andrea Carratoni. All’interno di questa competizione, considerata quella della formazione riserve, i calciatori dovevano massimo 22 anni, tuttavia potevano essere inseriti altri cinque elementi di qualsiasi età, almeno nella fase della stagione regolare.

La rosa allenata da Bob Lovati, comprendeva talenti quali Vincenzo D’Amico, ma fecero qualche presenza anche Nello Governato, Juan Carlos Morrone e Rino Marchesi, svincolati nell’estate del 1971. Emilio De Martino, a cui era stata intitolata la competizione, era stato direttore della Gazzetta e capo dello sport al Corriere della Sera. Lo riporta ilfoglio.it.

