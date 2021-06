Dall’Argentina: Fabrizio Angileri via dal River Plate? C’è l’offerta della Lazio

Come riportato da TNT Sports Argentina, il terzino sinistro Fabrizio Angileri, classe 94′ in forza al River Plate, potrebbe lasciare il club argentino. Il terzino argentino avrebbe chiesto alla dirigenza del River Plate di accettare l’offerta che starebbe per arrivare dalla Lazio nei prossimi giorni. Angileri vedrebbe questa come ultima possibilità per fare un salto di qualità dal punto di vista economico.

