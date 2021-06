Europa League, i premi della competizione dalla prossima stagione

Dopo una più che positiva esperienza in Champions League, la prossima stagione i biancocelesti di Maurizio Sarri giocheranno l’Europa League. Per essere entrata nei gironi, la Lazio percepirà 3,63 milioni di euro. In base ai risultati dei gironi, la Lazio potrebbe ottenere altri soldi: 630.000 euro per una vittoria, mentre solo 210.000 euro in caso di pareggio. Vincendo il girone, i biancocelesti prenderebbero 1.1 milioni di euro come bonus, mentre passando da seconda otterrebbe 550.000 euro. Accedendo agli ottavi il premio sarebbe di 500.000 euro, mentre 1,2 milioni è il premio per i quarti di finale. Nel caso di arrivo in semifinale, il premio consisterebbe in 2,8 milioni: 4,6 milioni per l’arrivo in finale, e 4 aggiuntivi in caso di vittoria finale. Un tesoretto sicuramente minore rispetto a quello della Champions League, ma comunque una buona finestra sia dal punto di vista sportivo che economico. Lo riporta Calcioefinanza.it.

