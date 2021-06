Il Messaggero | Rinnovo Marusic, atteso Kezman tra oggi e domani

La Lazio lavora per rinforzare la rosa, non solo guardando ai nuovi acquisti. Infatti, la società vuole puntare anche sulla conferma dei suoi punti di forza e, dopo le ottimo prestazioni dell’ultima stagione, ha come obiettivo primario il rinnovo di Adam Marusic. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti tra oggi e domani incontreranno l’agente del giocatore Mateja Kezman per discutere del prolungamento del contratto. Con il procuratore serbo si tratterà sulle cifre dello stipendio e sulla durata dell’accordo. La Lazio è fiduciosa e vuole confermare l’esterno per regalare a Mister Sarri un pilastro all’interno della squadra.

