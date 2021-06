Il Messaggero | Schillaci: “Immobile mi somiglia tantissimo. Mancini? Sta facendo un miracolo”

Totò Schillaci si è concesso all’edizione odierna de Il Messaggero: “Mancini sta facendo un miracolo, ha creato un gruppo straordinario. Si dice che Raspadori mi somigli, me lo auguro poiché come cannonieri del Mondiale siamo fermi a me e Paolo Rossi. Penso sia più vicino a me uno come Immobile, anche se io giocavo con la marcatura a uomo mentre oggi basta essere veloci e fai un sacco di gol”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: