Il Tempo | Si lavora per la Lazio di Sarri. Asse con il Verona e spunta Basic

Squilla il telefono, continua a squillare. È una costante a Villa San Sebastiano in questi giorni. La cessione della Salernitana catalizza le attenzioni del presidente Lotito, che dall’altra parte deve cercare di conciliare anche gli impegni della Lazio. Quello del mercato è un argomento sul quale si è discusso molto con Sarri, non si può prescindere da una buona campagna acquisti. Di innesti per il momento ancora non ne sono arrivati, eccezion fatta per Kamenovic, già bloccato da Tare lo scorso gennaio.

Tra le chiamate in entrata e in uscita, ci sono anche quelle con Setti, presidente del Verona. Un asse che ogni estate è destinato a riscaldarsi, ma che in questi ultimi anni ha portato ben pochi benefici. La scorsa stagione si era parlato di Kumbulla, con tanto di incontro ufficiale nella Capitale. Poi il difensore a Roma è arrivato, ma dalla parte opposta del Tevere. Quest’anno i nomi in ballo sono altri. Un altro centrale, stavolta si tratta di Matteo Lovato. Sempre classe 2000, altra scommessa vinta da Juric. Partito molto bene, si è un po’ perso nella seconda parte del campionato. Ecco perché la Lazio non sarebbe disposta a investire i 18 milioni richiesti dall’Hellas per il ragazzo di Monselice. La forte concorrenza di Napoli e soprattutto Atalanta non fanno altro che complicare le cose. La Lazio dal canto suo avrebbe avanzato una proposta sulla base di 5 milioni più il cartellino di Fares. Un profilo che avrebbe il gradimento sia di Tare che del tecnico è invece quello di Zaccagni. Sarebbe il calciatore ideale sia in caso di 4-3-3, come esterno d’attacco, che come da trequartista in un 4-3-2-1 vicino a Luis Alberto e dietro a Immobile. I costi però sono alti. Il Verona chiede almeno 25 milioni, servirebbe inserire delle contropartite tecniche. Il Milan lo avrebbe individuato come rinforzo dopo l’addio di Calhanoglu. Sul fronte offensivo il nome in pole resta quindi Brandt del Borussia Dortmund, mentre non convince il ritorno di Felipe Anderson (si è proposto). Passi avanti per Torreira, da Formello filtra un cauto ottimismo, ma c’è ancora da trovare l’accordo con l’Arsenal.

Il centrocampista sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare in Serie A. In alternativa la Lazio avrebbe messo gli occhi su Basic del Bordeaux: è un pallino di Giuntoli, ma il Napoli non ha ancora affondato il colpo. Attenzione poi alla situazione di Lazzari. Con la partenza di Hakimi direzione Parigi, l’ex Spal potrebbe essere l’obiettivo numero uno dell’Inter. È un fedelissimo di Inzaghi, ma Lotito non è disposto a fare sconti. La valutazione è di 20 milioni, i nerazzurri non offrirebbero più di 15. Anche in questo caso le contropartite potrebbero fare la differenza. A Sarri non dispiacerebbe affatto ritrovare Vecino, avuto nella sua esperienza all’Empoli.



