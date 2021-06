Italia-Austria, la UEFA vieta la rifinitura a Wembley

Il primo campionato europeo itinerante della storia del calcio entra nel vivo. Conclusa la prima fase a girone, scattano gli ottavi di finale con il programma che si aprirà sabato con le sfide Galles-Danimarca e Italia-Austria. Mentre il primo match andrà in scena ad Amsterdam, gli azzurri scenderanno in campo a Wembley con la UEFA che, insolitamente, ha deciso di vietare ad entrambe le squadre la possibilità di svolgere la rifinitura sul prato verde inglese per preservare le condizioni del terreno di gioco chiamato ad ospitare anche lo scontro tra Inghilterra e Germania. Lo riporta IlCorrieredellosport.it

