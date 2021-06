Italia-Austria, Vettel sicuro: ” Vincete facile o quasi. Tripletta di Immobile”

Dalla Formula1 al calcio in un attimo prima di tornare al volante. Tutto questo è Sebastian Vettel, il pilota tedesco che oltre ad essere protagonista nei gran premi di automobilismo ama anche giocare e parlare di calcio come avvenuto poco fa ai microfoni di SkySport dove ha commentato la prossima sfida tra Italia e Austria: “Sabato l’Italia vince non facile, ma quasi con tre gol di Immobile“.

