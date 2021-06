Italia, Di Lorenzo: “Austria? Ci stiamo preparando bene. Alaba il loro giocatore migliore”

Mancano due giorni all’inizio degli ottavi di finale, in cui l’Italia sarà impegnata contro l’Austria nella gara delle 21:00 a Wembley. In merito alla prossima sfida che attende gli azzurri, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Quando vengo chiamato in causa cerco di fare il meglio. La concorrenza è tanta, cerco di mettere in difficoltà il mister per schierarmi. Chiunque giochi si trova alla grande in questa squadra. Quella di sabato è una partita di calcio, adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C’è la giusta tensione e la concentrazione per affrontare questa partita. Ci stiamo preparando bene. C’è un’atmosfera sempre bellissima. Alaba è il giocatore per loro più importante. Sono fisici, giocano sopra ritmo, ma ci stiamo preparando bene. Mancano ancora due giorni e arriveremo preparati”. “Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Noi diamo sempre il massimo, cercando di imporre il gioco. Il resto sono solo chiacchiere che si fanno. Ghivizzano, il mio paese, è in fermento. Hanno messo il maxischermo, sono tutti ansiosi, c’è una grande maglia appesa al campanile. La mia famiglia sa cosa penso, lo sa mio fratello Diego che sento sempre: le persone più vicine a me mi hanno aiutato, lui è stato tra questi e lo ringrazierò per sempre”.

