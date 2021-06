Lazio, Reina già al lavoro: vuole essere al top per Sarri

Pepe Reina scalda i motori ed è pronto a ritrovare Sarri dopo l’esperienza a Napoli. Il portiere spagnolo, che assiste da casa alle partite della nazionale spagnola, si gode qualche giornata di relax con la famiglia mentre riprende però lentamente gli allenamenti come mostrato a più riprese via social. Dopo la prima ottima stagione in biancoceleste, infatti, l’estremo difensore trentanovenne verrà riconfermato in tandem con Strakosha per una nuova stagione da protagonista da iniziare al massimo già dal ritiro di Auronzo di Cadore, quando la nuova era Sarri prenderà finalmente forma. Lo riporta IlcorrieredelloSport.it

