Libero | “Da Abu Dhabi, offerti a Lotito 50 milioni per la Salernitana”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Libero sarebbe giunta un’interessante offerta al presidente Claudio Lotito. Quest’ultimo ha ormai pochi giorni a disposizione per risolvere il problema legato alla proprietà della Salernitana e la soluzione potrebbe arrivare direttamente da Abu Dhabi.

L’investitore arabo Bin Zayed International LLC ha infatti messo sul piatto della bilancia 50 milioni di euro per accaparrarsi il club granata, anche attraverso il supporto economico di alcuni partner finanziari. L’ipotesi trust resta in pole ma “l’offerta araba” presentata alla Omnia Service S.r.l. e alla Morgenstern, le due società che controllano per il 50% ciascuno la Salernitana, è stata inoltrata anche alla Figc.

