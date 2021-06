Signori guarda avanti dopo la grazia della FIGC: “Ho tenuto il patentino d’allenatore nel cassetto per dieci anni, voglio ricominciare. Mi manca l’odore dell’erba”

Giuseppe, Beppe, Signori dopo dieci lunghi anni trova nuovamente aperte davanti a sè le porte del mondo del calcio. Dopo la sentenza d’assoluzione che ha chiuso un processo lungo ben dieci anni, infatti, la FIGC ha deciso di concedergli la grazia così da riaccoglierlo nell’universo calcistico. Beppe Signori è tornato e ha parlato della sua rinascita in un’ intervista rilasciata ai canali ufficiali del Bologna: “Sto vivendo un periodo più che di rivincita di rinascita. Sicuramente sono stati dieci anni molto duri, è stata una rinascita come quando venivo dalla Sampdoria per giocare nel Bologna. A Bologna sono rinato come giocatore, ora sto rinascendo come “persona normale” dopo dieci anni veramente difficili. La riabilitazione sportiva è arrivata dieci anni esatti dopo, è una ricorrenza particolare. Il primo giugno lo ricordavo prima solo come giorno dell’arresto ora è quello della grazie e questo mi fa un po’ scacciare i pensieri facendomi ragionare in positivo. La prima persona che ho chiamato per festeggiare? A prescindere dalla moglie e i figli, i genitori gli amici e l’avvocato. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me e non hanno mai dubitato, sono contento perchè in qualche modo avevo detto ai miei figli dieci anni fa che dovevano essere fieri del loro padre non Beppe Signori giocatori, ma solo Beppe. Per me questa è stata una grande vittoria. L’esito positivo mi fa vivere la situazione in maniera diversa, sono stati comunque dieci anni difficili in cui non ho potuto fare niente, è stato questo il dramma anche sportivo. Avevo conseguito da poco il patentino da allenatore e per dieci anni l’ho dovuto lasciare nel cassetto. Adesso mi auguro di ricominciare al più presto anche se quando sei fuori da tempo tempo poi è complicato rientrare. Forse ora la spinta è ancora più forte perchè questo periodo è stato lungo e interminabile, ma non mi piace neanche piangermi addosso. È successo questo fatto negativo, ma io credo che nella vita si debba reagire e andare oltre quello che è successo. Ricomincia una vita nuova, lo spirito è sempre stato quello combattente come lo avevo un po’ anche in campo. Mi manca proprio l’odore dell’erba”.

