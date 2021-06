Simone Inzaghi, parla il padre: “Un altro sarebbe rimasto 30 anni alla Lazio, ma l’Inter..”

Giancarlo Inzaghi ha rilasciato un’ intervista ai microfoni del Corriere dello Sport dove si è espresso anche in merito al passaggio di suo figlio Simone dalla panchina della Lazio a quella dell’Inter:

“Simone alla Lazio ha vissuto un’avventura importante. Ha vinto tre trofei, ha riportato la squadra agli ottavi di Champions, ha valorizzato tanti giocatori. Un altro al suo posto magari sarebbe rimasto 30 anni visto quanto lo stimavano e gli volevano bene, ma lui aveva voglia di mettersi alla prova con una realtà ancora più importante e ha scelto l’Inter. Sono contentissimo perché ha trovato una grande squadra e una grande società. Per Simone è stato un passo molto importante dopo i 22 anni vissuti a Roma, ma l’Inter è… l’Inter. Ha fatto bene ad andare incontro a una nuova bellissima sfida della quale sono convinto sarà all’altezza. La lettera che ha scritto per salutare i tifosi? L’ho trovata bellissima e mi sono arrivati quattrocento whatsapp e messaggi di tifosi. Ha pensato tanto a come buttarla giù e ha dimostrato notevole sensibilità. Credo che a Roma abbia lasciato un bel ricordo. Raccoglierà l’eredità di un allenatore bravo come Conte che ha vinto lo scudetto, ma in Europa non ha fatto bene. Avrà una panchina più lunga rispetto a quella che aveva alla Lazio e, state certi, darà tutto se stesso per dimostrare ciò che vale. Io mio figlio lo conosco bene: adesso è in vacanza con la famiglia, ma già da qualche giorno pensa a come far giocare la sua squadra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: