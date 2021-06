SOCIAL | La Lazio ricorda la perla di Milinkovic contro l’Atalanta di un anno fa

Un anno fa ripartiva la Serie A dopo lo stop per lo scoppio improvviso della pandemia. La Lazio con il sogno Scudetto vivissimo faceva visita all’Atalanta in uno scontro già delicatissimo per la zona Champions League con i biancocelesti beffati in rimonta per tre a due. Eppure, la partenza dei capitolini era stata formidabile con una mezzora dominata e coronata dall’autogol di De Roon e il destro all’incrocio di Milinkovic celebrato via social dal club biancoceleste.

Qui il link del post pubblicato dalla Lazio

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: