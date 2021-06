SOCIAL | Nazionale, Immobile preso di mira dagli scherzi di Insigne | FOTO

Poco più di quarantotto ore e sarà il momento per l’Italia di scendere in campo per gli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria. Terminata la fase a girone, inizia ora il momento delle gara ad eliminazione diretta in cui il livello di tensione da gestire aumenta notevolmente. Così, per creare un clima più sereno possibile continuano gli scherzi tra i ragazzi di Mancini con Insigne tra i più attivi che ama bersagliare Immobile, vittima preferita del bomber del Napoli. L’ultimo siparietto postato via social è di qualche ora fa con Insigne pronto ad attendere Immobile fuori dalla porta così da “regalargli” un piccolo attimo di paura.

