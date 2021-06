UEFA, eliminata la regola dei gol in trasferta dalla prossima stagione

La Uefa ha ufficialmente eliminato la regola del gol in trasferta. Una decisione radicale, annunciata dal Presidente Aleksander Ceferin, a seguito dell’approvazione da parte delComitato Esecutivo della Federcalcio. A muovere tale proposta, era stata la Commissione Competizioni per Club UEFA e la Commissione Calcio Femminile UEFA. Tale regola, introdotta nel 1965, entrava in vigore nel momento in cui serviva decretare un vincitore negli scontri a eliminazione diretta, nel caso in cui le due squadre segnassero lo stesso numero di gol in totale tra andata e ritorno. Solitamente dunque, era il numero di gol fuori casa ad essere determinante per il passaggio del turno di una delle due squadre. Adesso invece, con l’abolizione sei questa storica regola, in caso di pareggio di gol saranno i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore, a decretare la formazione vincitrice.

Queste le parole di Ceferin in merito alla decisione presa:

