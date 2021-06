Agostinelli sulla Lazio di Sarri: “La vedo protagonista. Obiettivo? Deve entrare in Champions”

Oltre ai grandi calciatori, nella prossima Serie A saranno protagonisti anche gli allenatori, tra conferme, cambi e ritorni. Tra le “big” solo due hanno confermato l’allenatore della scorsa stagione, ovvero il Milan (Stefano Pioli) e l’Atalanta (Gian Piero Gasperini). All’Inter, al posto di Antonio Conte è arrivato, sempre dalla Serie A, Simone Inzaghi, mentre sulla panchina di Juventus, Napoli, Lazio e Roma ci sono stati grandi ritorni: Massimiliano Allegri in bianconero, Luciano Spalletti per gli azzurri, Maurizio Sarri in casa Lazio e José Mourinho ai giallorossi. Proprio degli ultimi due, e dei rispettivi obiettivi per la prossima stagione, ha parlato Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: “A Mourinho chiederei di entrare in Champions. Se non ci arriva, è una delusione. E la stessa cosa a Sarri, perché credo che lo chieda Lotito. Il risultato finale deve essere quello, Roma e Lazio devono andare in Champions. Non possono arrivare fuori come quest’anno o fare peggio. La Lazio in 4-5 anni ha tenuto lo stesso tecnico. Le motivazioni della rosa sono esaltate da un tecnico nuovo, quindi servono cambi ragionati. Se rimaneva Inzaghi servivano parecchi cambi, perché serviva un cambio. Credo che Sarri può dare il suo contributo in una rosa competitiva come quella della Lazio ma che doveva essere rimotivata. Ora servono 3-4 cambi mirati. Io la vedo protagonista la Lazio”.

