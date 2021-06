CALCIOMERCATO – Dalla Spagna sicuri: “Luka Romero firma con la Lazio”

La telenovela Luka Romero sta per scrivere il suo ultimo capitolo. Il giocatore ancora del Real Mallorca lascerà il club baleare, con il quale chiuderà la sua relazione il 30 giugno, per firmare il suo primo contratto da professionista con la Lazio. Il club di Lotito ha deciso di impegnarsi per convincere Luka con un importante investimento economico. Il Real Mallorca aveva offerto a Luka una proposta alla fine dello scorso anno a cui i rappresentanti del giocatore 16enne non hanno risposto. Il giocatore ha deciso infatti di aspettare e alla fine ha optato per accettare l’offerta della Lazio, che ha messo sul tavolo un contratto inconfutabile e ha vinto la partita contro altri club che avevano anche puntato molto sul promettente calciatore. Dalla Spagna arrivano importanti conferme di quello che potrebbe essere il nuovo acquisto targato Sarri. 7

ultimahoramallorca.es

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: