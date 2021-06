Calciomercato, il giornalista Schira: “Lazio al lavoro per il rinnovo di Marusic. Fissato un incontro a luglio”

Conferma, cessioni, acquisti. Passano i giorni, il ritiro di Auronzo di Cadore si avvicina con la Lazio vogliosa di consegnare al nuovo tecnico Maurizo Sarri una formazione più completa possibile. Per questo motivo, oltre a lavorare sul fronte degli acquisti, la società capitolina starebbe lavorando anche sul capitolo cessioni e su quello dei rinnovi dove spicca la situazione di Adam Marusic. Il montenegrino, dopo una stagione da protagonista, attende novità sul suo rinnovo prima di pensare ad un eventuale addio. La Lazio spinge per trattenerlo nella Capitale e, come reso noto dal giornalista Nicolò Schira via Twitter, nel mese di luglio ci sarà un incontro fondamentale con il suo agente Kezman.

#Lazio are in talks to extend Adam #Marusic until 2025. Scheduled a meeting in July with his agent Mateja Kezman to complete the deal. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2021