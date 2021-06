Calciomercato Lazio, il Torino su Fares: Cairo vuole lo sconto

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Torino sarebbe sulle tracce di Mohamed Fares, esterno sinistro della Lazio arrivato dalla Spal per circa 8 milioni di euro. Il calciatore piace molto al dt granata Davide Vagnati, il quale aveva favorito il suo arrivo a Ferrara. La trattativa tra le due società però non è affatto semplice, sia per i rapporti tesi tra Claudio Lotito e Urbano Cairo, sia per le richieste del club granata. Il Torino infatti vorrebbe acquistare l’algerino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Formula che al momento non sembra convincere il club biancoceleste.

