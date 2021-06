Calciomercato Lazio, l’agente di Torreira: “Lucas vuole tornare in Italia per dimostrare ancora il suo valore”

Il calciomercato si fa sempre più caldo. In casa Lazio si stanno cercando le pedine giuste per rinforzare la squadra con i giocatori adatti per mister Maurizio Sarri. Da diverso tempo è stato accostato il nome di Lucas Torreira per rinforzare il centrocampo biancoceleste. L’uruguaiano, di proprietà dell’Arsenal, in questa stagione ha giocato in prestito nell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, mentre in Italia ha vestito le maglie di Pescara e Sampdoria. Il suo agente, Pablo Bentancur, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito, confermando la volontà di Torreira nel tornare in Italia: “Vuole tornare in Italia. Mi hanno chiamato dalla Francia, dalla Russia e dalla Spagna. Ma Lucas ha voglia di riabbracciare il campionato italiano per tornare a dimostrare ancora il suo valore. L’Arsenal ha capito la situazione e ci verrà incontro”.

