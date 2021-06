Calciomercato Lazio, Pedullà: “Non solo Hysaj, biancocelesti su altri due calciatori”

Come riporta il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio non è solo su Elseid Hysaj. In questo momento infatti i biancocelesti sarebbero in pressing su Julian Brandt, come esterno offensivo nel nuovo modulo di Maurizio Sarri. Per il centrocampo inoltre avanza il croato Toma Basic, calciatore 24enne in uscita dal Bordeaux.

Queste le parole di Pedullà nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato: “Il primo obiettivo è Brandt, esterno offensivo del Borussia Dortmund. Su Kostic dell’Eintracht c’è stato un rallentamento. È stato proposto alla Roma e nei prossimi giorni può andare fino in fondo. Brandt ha una valutazione dai 23 ai 25 milioni, ha un contratto ancora lungo con il Dortmund ma la Lazio vuole regalarsi il giocatore per aggiungere un esterno offensivo che serve a Sarri. L’altro obiettivo concreto è Basic del Bordeaux, un altro 1996 in scadenza di contratto nel 2022. Ha una valutazione dai 10 ai 12 milioni. Nel tardo pomeriggio dalla Francia davano l’operazione in dirittura d’arrivo con il Napoli, ma non è così perché i partenopei in questo momento devono fare delle uscite. C’è stato un rilancio della Lazio ed è un obiettivo molto concreto. La Lazio sta avanzando in direzione Hysaj. Per la settimana prossima ci sono tre colpi: Hysaj da formalizzare; pressing molto alto per Brandt e interesse concreto per Basic che sarebbe il centrocampista di grande qualità che Sarri ha chiesto alla società”.

