Calciomercato Lazio, Tare a Milano: nel pomeriggio incontro con i rappresentanti di due giocatori di Serie A

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è a Milano. Dopo l’indiscrezione lanciata da Nicolò Schira sull’incontro con Giuffrida per quanto concerne il futuro di Vedat Muriqi, ne arriva anche un’altra. Come fa sapere Calciomercato.it infatti, Tare nel pomeriggio ha incontrato alcuni intermediari nel centro di Milano, soffermandosi in particolare con i rappresentanti dei calciatori Messias e Skorupski. Il fantasista del Crotone, che piace da tempo alla Lazio, sarebbe sul taccuino anche del Torino. Il portiere del Bologna invece, che di recente è stato proposto anche alla Juventus come vice Szczesny, potrebbe lasciare i rossoblù.

