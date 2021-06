Caso tamponi, ecco quando la Lazio presenterà ricorso al Collegio di Garanzia

Era stata già resa nota la ferma volontà da parte della società biancoceleste di presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito al vicenda dei tamponi effettuati il 30 ottobre 2020 al laboratorio Futura Diagnostica di Avellino. Il 7 maggio scorso, infatti, la Corte d’Appello aveva decretato l’inibizione dei medici Pulcini e Rodia per dodici mesi, così come per il presidente Lotito (che ha visto la sua pena inasprirsi da 7 a 10 mesi), oltre all’ammenda di 200 mila euro. Poco fa è stata resa nota la data del ricorso: come riportato da Sportface, sarà il 12 luglio il giorno in cui la Lazio tornerà in tribunale e il Collegio di Garanzia riesaminerà la burrascosa vicenda.

