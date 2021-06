Unico dubbio per Mancini: scegliere uno tra Verratti (migliore in campo contro il Galles) o Locatelli (migliore in campo contro la Svizzera).

Come riportato dal Corriere della Sera, con l’allenamento di stamattina a Coverciano, il ct della Nazionale prenderà una decisione. Per il resto formazione scontata. Sulle fasce Di Lorenzo e Spinazzola, al centro, a fianco di Bonucci, Acerbi ha vinto il ballottaggio con Bastoni per sostituire Chiellini, che tornerà negli eventuali quarti di finale. A centrocampo sono sicuri del posto Jorginho e Barella. Il tridente sarà quello delle prime due partite: Berardi, Immobile e Insigne. Scelti anche i rigoristi: Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci.