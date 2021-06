Euro 2020, Rosetti: “Decisioni degli arbitri corrette nel 91,6% dei casi. Sulla nuova direttiva dei falli di mano…”

Roberto Rosetti, responsabile arbitri della UEFA, in una conferenza stampa dopo la fine dei gironi di Euro 2020, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Questa fase a gruppi è stata all’insegna della correttezza, con meno sanzioni disciplinari e meno falli rispetto alle edizioni precedenti ma anche con più rigori assegnati, grazie al ruolo del VAR. Grazie al VAR si vedono ora falli in area che un tempo spesso venivano ‘persi’, ed è questo il motivo per cui in questa fase sono stati assegnati 16 rigori, due in più dell’intero Europeo del 2016. Il calcio di rigore è la massima punizione tecnica nel calcio, per questo vogliamo vedere rigori assegnati quando l’azione fallosa del difendente è assolutamente chiara, non vogliamo vedere rigori leggeri.

Se analizziamo tutte le decisioni prese dagli arbitri, possiamo affermare che sono state corrette nel 91,6% dei casi. Anche la nuova direttiva sui falli di mano è stata ben applicata, punendo gli stessi solo nel caso di movimento innaturale del braccio o, come nel caso di Chiellini contro la Turchia, se dallo stesso fallo è poi scaturito immediatamente un gol. Il VAR è un progetto giovane che ha bisogno di piloti esperti, dobbiamo trovare il punto di equilibrio per man far sì che il calcio rimanga lo sport che tutti conosciamo. Interventi minimi per beneficio massimo, per trovare questo equilibrio serve tanta pratica”. Infine, sull’arbitro Inglese Anthony Taylor per il suo pronto intervento in soccorso di Eriksen: “Anthony è stato fantastico”.

