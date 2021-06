Il Messaggero | Lotito alla resa dei conti

Entro stasera deve cedere la Salernitana o formare il trust. Intanto va avanti il progetto Flaminio.

Come riportato da Il Messaggero, entro la mezzanotte la decisione. Pena l’addio all’iscrizione per il prossimo campionato per Lazio e Salernitana. Ieri in Figc è stata recapitata una presunta offerta ”araba” per l’acquisto del club campano, prontamente smentita da Lotito: “Hanno mandato una lettera da Abu Dhabi, ma noi abbiamo già disconosciuto il soggetto. Non c’è nulla di vero“. Tra i nomi in lista per la compravendita restano Andrea Radrizzani e Guglielmo Manzo; il nome che circola per il trustee è quello di Angelo Clarizia, sub-commissario Figc.

Il presidente della Lazio avrebbe voluto affidare la cessione della Salernitana al suo studio, ipotesi però scartata. Stasera si saprà la verità: “Sto lavorando pure la notte. Non è facile in così poco ottenere il trust con una persona giuridica, ma ce la farò anche stavolta“, aveva dichiarato Lotito. Entro oggi, se non consegnerà un atto di vendita o un mandato a vendere irrevocabile in sei mesi e come garante una società terza, la Figc non accetterà i documenti per l’iscrizione dei club in Serie A.

Sul progetto dello Stadio Flaminio, dopo i sopralluoghi degli scorsi giorni è prevista un vertice con il Campidoglio.

