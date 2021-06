Inter, ufficiale l’acquisto di Cordaz

Dopo Calhanoglu, l’Inter continua la propria campagna acquisti in attesa che si sblocchino i veri affari in entrata e in uscita. Intanto, come reso noto dal club nerazzurro ” L’arrivo dal Crotone di Alex Cordaz: il portiere classe 1983, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, dove in tre stagioni ha conquistato uno Scudetto Primavera e una Viareggio Cup, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022″.

