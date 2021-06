Italia-Austria, Alaba: “L’Italia è forte ma vogliamo fare bene. Inginocchiarsi contro il razzismo è un segnale chiaro”

In vista del match che andrà in scena domani sera a Wembley tra Italia e Austria, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020, David Alaba, difensore e capitano austriaco è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

“È una partita speciale, vogliamo fare bene. Sappiamo l’Italia quanto sia forte e proveremo a sfruttare tutte le nostre risorse a disposizione. Inginocchiarsi contro il razzismo? È un segnale chiaro, ovviamente. Lo faremo un’altra volta contro l’Italia. Siamo tutti d’accordo e lo ripeto, è un segnale per attirare l’attenzione di tutti verso questo argomento. Di sicuro si sta parlando di più di razzismo ed è qualcosa di positivo. Wembley? Qui ho vinto la Champions League, ho grandi ricordi. Contro l’Italia sarà una bella partita, la affronteremo allo stesso modo. Sarebbe stato bello potersi allenare qui. È un grande stadio e non vediamo l’ora di scendere in campo. Alcuni mi chiedono consigli ma abbiamo giocatori che hanno giocato a questo livello da tempo. Non sono preoccupato per i ragazzi. Alcuni sono leader nei propri club e si sente. Abbiamo un grande spirito di gruppo”.

