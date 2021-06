Italia-Austria, Bonucci: “Non ci sentiamo superiori a nessuno. Ho visto facce consapevoli, dovremo stare attenti ai dettagli”

In vista della gara di domani sera contro l’Austria, negli ottavi di finale di Euro 2020, il difensore della Nazionale Italiana Leonardo Bonucci, è intervenuto in conferenza stampa, come riportato anche da Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni. Queste le sue parole:

“Abbiamo massimo rispetto per loro, hanno le capacità per fare la loro partita ma l’abbiamo preparata bene e faremo il nostro calcio. Non ci sentiamo superiori a nessuno. C’è voglia di continuare, quello che conta è il gruppo. Dovremo fare attenzione ai dettagli. In queste gare ci sono dei momenti che dovremo leggere prontamente. Ci sono delle situazioni in cui bisogna essere brutti e cattivi. Ho visto facce consapevoli. Vogliamo rendere felici noi stessi, gli italiani e tutti quelli che ci seguono. L’Austria è una buona squadra, pressa tanto in avanti e per me è superiore alle squadre che fino ad ora abbiamo affrontato. Mancini ci ha tolto pressioni dandoci fiducia e ci ha fatto capire che la strada intrapresa era quella giusta. Tanto di cappello alle sue doti umane e conoscenze tecniche. Inginocchiarsi? Quando torniamo in hotel, decidiamo tutti insieme. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles, decideremo cosa fare domani”.

