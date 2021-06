Italia-Austria, Mancini: “Dovremo fare il nostro calcio, a Wembley ci sarà una bella atmosfera”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, alla vigilia di Italia-Austria ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta anche Sky Sport, nel corso della conferenza stampa. Queste le sue parole:

“I ragazzi sanno che sarà una partita difficile, in cui non si può sbagliare. L’Austria è aggressiva ma anche tecnica. Per tornare qua cosa serve? Due vittorie, non una. Tutti i ragazzi mi hanno messo in difficoltà in queste gare, ma questo per me è stato un piacere. Quando fai delle scelte gli altri saranno pronti a entrare e a cambiare la gara. Questo per noi deve essere una fortuna. Dovremo fare la nostra partita, dovremo fare il nostro calcio. Giocheremo di fronte a 25mila spettatori ed è già importante. È bello, dà un’altra atmosfera. A Roma si era creato un qualcosa di speciale ma è un Europeo itinerante. Wembley è uno stadio fantastico e l’atmosfera sarà bella. Ringrazio i giocatori che sono stati bravi e che mi hanno fatto divertire. Mi ha dato piacere essere il ct. Inginocchiarsi? Sono qui per giocare la partita, la cosa più importante è la libertà, sempre”.

