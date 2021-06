La Premier League è pronta a finanziare l’acquisto di migliaia di defibrillatori: i dettagli

La Premier League attraverso i canali social ufficiali ha annunciato un’importante novità. Come si legge infatti nella nota ufficiale, la massima serie inglese “finanzierà l’acquisto di defibrillatori in migliaia di club di base e strutture per salvare la vita a chi dovesse subire un attacco cardiaco improvviso. Più di 2000 saranno gli impianti che beneficeranno di questo investimento e le prime mille unitá verranno consegnate per l’inizio della stagione 2021/22”.

Un’ottima iniziativa, dunque, quella promossa dalla Premier League, visto anche quanto la presenza del defibrillatore in campo sia stata decisiva per salvare la vita a Christian Eriksen, vittima di un attacco cardiaco durante la gara degli Europei, Danimarca-Finlandia.

