La Repubblica | Orsolini e Brandt. Sarri aspetta le ali. Correa in partenza

Il tecnico punta al 4-3-3, servono esterni offensivi. Gli piace il regista Arthur. Arriva il talento Romero.

Come riportato da La Repubblica, i nomi dei candidati a diventare i prossimi esterni della Lazio sono Brandt e Orsolini: il primo, in uscita dal Dortmund, piace molto al tecnico biancoceleste; il secondo, di proprietà del Bologna, è un esterno puro da schierare sulla destra. Servirebbero entrambi, ma i costi sono alti. Potrebbe, però, tornare utile la cessione di Correa, per il quale Tottenham e Arsenal si sono fatte avanti. Altri soldi potrebbero provenire da Lazzari (corteggiato dall’Inter). Rifiutata dalla Lazio l’offerta del Cagliari per Fares a 7 milioni con diritto di riscatto.

Entro oggi Lotito definirà la situazione Salernitana, poi si accenderà il mercato laziale. L’ultima idea per i terzini sinistri è Grimaldo del Benfica; per quanto riguarda il centrocampo, la pista porta ad Arthur, che non rientra nel progetto di Allegri. Lo juventino potrebbe arrivare in prestito, ma i bianconeri dovranno aiutare il club di Lotito a pagare il proibitivo ingaggio del brasiliano.

Tra i nuovi acquisti Luka Romero, seconda punta del Maiorca. L’argentino, classe 2004, è in arrivo a parametro zero.

