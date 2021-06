Salernitana, Lotito invia la pec alla Figc: deciso il futuro del club granata

Come riportato da Calciomercato.com alle 22:15 di questa sera Claudio Lotito ha dato la svolta per il futuro della Salernitana. È partita infatti la pec indirizzata alla Figc, il cui contenuto conferma le ultime voci, cioè che il club granata è stato affidato a un trust. Il trust amministrerà la società e avrà il compito di chiudere la cessione entro sei mesi, come indicato dalla Figc, che con le norme racchiuse nel Noif, vieta di essere proprietari di due club che militano nello stesso campionato. I prossimi passi saranno verificare la bontà dell’operazione e la trasparenza dei rapporti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: