SOCIAL | Wesley Hoedt riparte dall’Anderlecht: “Felice di esser tornato in campo” – FOTO

L’avventura di Wesley Hoedt all’Anderlecht ha preso ufficialmente il via. Il difensore olandese, infatti, era stato messo fuori dalla rosa biancoceleste nelle battute finali di campionato per lasciare spazio a Luiz Felipe e solo pochi giorni fa ha firmato un contratto che lo legherà per quattro stagioni al club belga. Poco fa Hoedt ha condiviso sui social le foto dei primi allenamenti con la sua nuova squadra commentando così l’inizio dell’esperienza lontano dalla Lazio: “È bello esser tornato in campo! Continuiamo a lavorare per raggiungere tutti i nostri obiettivi della prossima stagione!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: