Verso Italia-Austria, Sabitzer: “Con gli Azzurri match durissimo. Sarà la sfida più importante della mia carriera”

Sabato sera alle 21.00 l’Italia affronterà l’Austria nella sfida che vale l’accesso ai quarti di finale degli Europei. Il centrocampista della nazionale austriaca Marcel Sabitzer ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate dal quotidiano Kurier, in vista del match contro gli Azzurri:

“Dobbiamo adeguarci al gioco dell’Italia, sarà un match duro e non potremo attaccare per tutto il tempo. Ci saranno fasi di gioco in cui dovremo rimanere indietro, bisogna essere pronti a questo. Sarà decisivo avere un buon mix di gioco”.

Sabitzer ha poi aggiunto in conferenza stampa: “Ho giocato una semifinale di Champions League (con il Lipsia), ma questa è senza ombra di dubbio la gara più importante della mia carriera”.

